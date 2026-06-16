Venezuela vernieuwt energienetwerk met hulp van bedrijf uit VS

CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela heeft een overeenkomst getekend met het Amerikaanse General Electric Vernova om het verouderde energienetwerk te vernieuwen. Dat heeft de interim-president van het land, Delcy Rodríguez, bekendgemaakt.

Rodríguez is aan de macht sinds de Verenigde Staten Nicolás Maduro in januari hebben afgezet. De nieuwe president voerde al sinds april gesprekken met General Electric en noemde de deal "een historische stap om zo'n essentiële dienst te herstellen".

Het elektriciteitsnet in Venezuela werd in 2007 genationaliseerd door de toenmalige president Hugo Chávez. In de dertien jaar onder president Maduro is de staat ervan flink verslechterd. Momenteel heeft het land dagelijks te kampen met stroomuitval tot wel tien uur per dag.

General Electric Vernova is de energietak van General Electric. Dat bedrijf heeft ook nog een onderdeel voor vliegtuigmotoren en een voor medische apparatuur. Elk van de drie bedrijven heeft zijn eigen beursnotering.