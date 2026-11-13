WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse inlichtingendiensten proberen nog steeds te achterhalen wat de relatie was tussen de Chinese zakenvrouw Alice Huang, die een affaire had met de voormalige Nvidia-topman Jensen Huang, en de Chinese overheid. Meerdere bronnen vertellen aan CNN dat er nog geen bewijs is dat Huang (geen familie van Jensen Huang) voor Beijing spioneerde.

De FBI doet al minstens een jaar onderzoek naar de affaire van Huang. Minister van Justitie Todd Blanche zei donderdag dat er nog steeds "geen conclusies zijn getrokken door het ministerie van Justitie of door FBI-directeur Patel over wie ze wel of niet is".

Ook functionarissen bij de inlichtingdienst CIA zijn er nog niet van overtuigd dat de inlichtingen die tot nu toe over de vrouw zijn verzameld, waaronder onderschepte communicatie, bewijzen dat ze bewust informatie naar Beijing doorspeelde, aldus een bron tegen CNN.

Verdenkingen

Volgens CNN vinden sommige functionarissen binnen de regering-Trump het desondanks moeilijk te geloven dat zij geen spion voor de Chinese overheid is. Alleen al haar positie als succesvolle Chinese zakenvrouw die samenwerkte met een van de machtigste Amerikaanse bedrijven, maakt haar in hun ogen verdacht.

De Chinese wet op de nationale veiligheid maakt het mogelijk burgers te verplichten mee te werken aan het verzamelen van inlichtingen voor de Communistische Partij. Ook als Huang dat nog niet had gedaan, vormde zij volgens sommige functionarissen een duidelijk risico op spionage. Zij wijzen op haar toegang tot de Nvidia-topman en via hem tot president Donald Trump.