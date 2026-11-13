TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zegt vrijdag een Amerikaanse vroegwaarschuwingsradar in Bahrein te hebben aangevallen. Het is voor het eerst sinds begin september dat de Garde melding maakt van een aanval op Amerikaanse militaire installaties in een Golfstaat.

Volgens Iraanse staatsmedia was de aanval een vergelding voor een luchtaanval op een telecommunicatietoren in het zuidelijke district Sirik in de provincie Hormozgan, in Iran.

"Dit is een serieuze waarschuwing aan de agressieve vijand om te stoppen met zijn provocaties vanuit de lucht en de oliesmokkel in de Straat van Hormuz", citeert persbureau Tasnim de IRG. Die dreigt opnieuw in te grijpen als de aanvallen zich herhalen.

Bahrein en de Verenigde Staten hebben nog niet op de claim gereageerd.