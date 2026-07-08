KINSHASA (ANP) - Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 1759, waaronder 600 doden. Dit blijkt uit overheidsgegevens die woensdag zijn vrijgegeven.

Eerder deze maand werd een proef gestart van twee mogelijke behandelingen tegen de Bundibugyo-variant van het ebolavirus, waar vooralsnog geen vaccin of specifieke behandeling voor bestaat.

Het Afrikaanse land heeft al maanden te maken met de uitbraak van deze variant van het virus. De studie naar de twee behandelingen gaat zes maanden duren. 700 tot 1000 deelnemers doen mee aan de test, meldde het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).