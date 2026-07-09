Ringo Starr kijkt enorm uit naar de vier Beatles-films die momenteel in ontwikkeling zijn. Hij denkt dat zijn vertolker Barry Keoghan het goed zal doen.

"We zijn allemaal ontzettend enthousiast", zegt de dinsdag 86 jaar geworden Starr tegen TMZ. "Hij is zo'n goede acteur, ik denk dat ik in goede handen ben. Hij kwam op een dag een paar uur bij mij thuis langs en we hebben gewoon als normale mensen wat tijd doorgebracht. Of hij het geweldig gaat doen? Jazeker."

Het vierluik over The Beatles moet in 2028 verschijnen. Iedere film gaat over een van de vier leden. Naast Starr zijn dat John Lennon, Paul McCartney en George Harrison. Harris Dickinson, Paul Mescal en Joseph Quinn zijn de andere vertolkers van de legendarische muzikanten.