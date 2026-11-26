BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa roept hen op met een "open blik" over zijn voorstel voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting (2028-2034) te onderhandelen. "Een constructieve houding en de bereidheid tot compromissen zijn essentieel, want we moeten deze begroting tijdig goedkeuren", zei hij bij aankomst in Brussel. Daar zijn de leiders bijeen om over het begrotingsvoorstel te onderhandelen.

De standpunten van de 27 EU-lidstaten lopen ver uiteen. Er zijn de zeven 'zuinige' landen, waaronder Nederland en Duitsland, die het voorstel veel te hoog vinden en menen dat het geld niet aan de goede dingen wordt besteed. De overige landen willen juist een hogere begroting en het budget behouden voor landbouw en arme regio's.

Costa's doel voor de extra top van donderdag en vrijdag is de leiders dichter bij een akkoord te brengen op drie punten. Het gaat om de totale omvang van de begroting, de verdeling van het totale budget over de EU-prioriteiten en over nieuwe Europese belastingen.