KYIV (ANP) - Oekraïne heeft voor het eerst een straalaangedreven Russische kamikazedrone uit de lucht gehaald met lasertechnologie. Dat meldt de Kyiv Post op gezag van presidentieel adviseur Serhi Beskrestnov, die op Telegram beelden deelde van de test.

Hoewel het middel nog niet op grote schaal wordt ingezet, kan de technologische stap strategisch van groot belang blijken voor Oekraïne. Het zijn precies deze moderne, straalaangedreven drones die voor Oekraïne moeilijk zijn om neer te halen. Dat komt onder meer vanwege de problemen met het militaire satellietcommunicatienetwerk Starshield.

Wel is de nieuwe techniek nog duur, zegt Beskrestnov. De technologie wordt daarom vooralsnog getest als beschermingsmaatregel rond kritieke infrastructuur. De laser is effectief, omdat deze op afstand elektronica kan oververhitten.

De Oekraïense premier Serhi Koretsky waarschuwde eerder dat Rusland zijn dronecapaciteiten snel opschaalt. Er is Kyiv dan ook veel aan gelegen snel goedkope manieren te vinden om de toenemende Russische dronezwermaanvallen af te slaan.