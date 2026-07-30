Costa: schending Pools luchtruim gevaar voor heel Europa

BRUSSEL (ANP) - De schending van het Poolse luchtruim "onderstreept eens te meer dat de Russische agressie een bedreiging vormt voor de veiligheid van heel Europa", zegt voorzitter van de EU-leiders António Costa donderdag. Het Poolse luchtruim werd volgens hem geschonden door de massale Russische aanval op Oekraïne.

Costa benadrukt in zijn bericht op X dat de Europese Unie "volledig solidair" is met de Oekraïense en Poolse autoriteiten "die zich onvermoeibaar inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers".

De EU intensiveert haar steun om de Oekraïense luchtverdediging te versterken, inclusief de anti-raket- en anti-dronecapaciteiten, zegt Costa.

8,3 miljard

Het gaat om 8,3 miljard euro extra voor 2026. De lidstaten hebben daar donderdag definitief mee ingestemd.

De ruim 8 miljard euro komt uit de zogeheten Oekraïnefaciliteit. In dat speciale EU-fonds voor Oekraïne zit 50 miljard euro. Het is onderdeel van de EU-meerjarenbegroting 2021-2027. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw en modernisering van Oekraïne in de periode 2024-2027.

Uit het speciale fonds is eerder 6 miljard euro aan overbruggingsfinanciering, 1,89 miljard euro aan voorfinanciering en zeven termijnen met een totaalbedrag van ongeveer 21,6 miljard euro aan Oekraïne uitgekeerd. In ruil voor dat geld moet Oekraïne hervormingen doorvoeren op het gebied van de rechtsstaat en meer doen aan corruptiebestrijding.