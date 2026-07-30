Karol G kondigt tijdens concert nieuw album aan

Karol G komt na een jaar weer met een nieuw studioalbum. Dat heeft de zangeres woensdagavond aangekondigd tijdens haar concert in het Rogers Centre in Toronto, Canada. Het zesde studioalbum van de Colombiaanse artiest verschijnt op 7 augustus.

"Ik heb een aankondiging te delen, Toronto, en daarna heb ik ook nog een cadeautje voor jullie", sprak ze haar fans toe. "Ik werk al een paar maanden aan een project." Vervolgens vertelde de zangeres dat ze zich maandenlang had teruggetrokken om aan nieuwe muziek te werken. "Het is een album dat ik heel graag met jullie allemaal wil zingen", liet ze weten. Ook onthulde ze de naam van haar toekomstige plaat: No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Karol G behaalde eerder groot succes met haar voorgaande albums Ocean en Mañana Será Bonito. In juni 2025 bracht ze haar vijfde studioalbum Tropicoqueta uit, waarmee ze werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste popalbum.