BRUSSEL (ANP) - Voor de digitale diensten van grote bedrijven moet in de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2028-2034) een EU-belasting komen, stelt de voorzitter van de EU-leiders António Costa zaterdag voor. Deze en vier andere EU-belastingen moeten leiden tot meer "eigen inkomsten" voor het EU-budget, aldus Costa.

De andere belastingen zouden worden geheven op niet-gerecycled elektronisch afval, tabaksproducten en de uitstoot van CO2, zowel binnen als buiten de EU. Dat laatste gaat via CBAM, de regeling die bedrijven van buiten de EU verplicht te betalen voor hun CO2-uitstoot aan de EU-landen waarnaar ze importeren.

Die vijf nieuwe belastingen zouden 60 miljard euro per jaar moeten opleveren. Daarmee moet worden voorkomen dat lidstaten zelf veel meer zouden moeten bijdragen om een hoger EU-budget te bewerkstelligen.

EU-top

Costa stelt ook voor om 204 miljard van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen af te halen, gerekend in huidige prijzen. Het Ierse voorzitterschap stelde in oktober voor om 160 miljard af te halen van het Commissievoorstel, gerekend in huidige prijzen. De zogeheten zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, zeiden toen dat dat te weinig was.

Op donderdag en vrijdag is er een EU-top, speciaal ingelast vanwege de stroeve onderhandelingen over de meerjarenbegroting. Er zijn de zuinige landen aan de ene kant, maar ook landen die absoluut niet willen dat het budget meer omlaag gaat. Voor een akkoord op de begroting is instemming van alle 27 lidstaten nodig.