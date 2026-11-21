Veel bekende Nederlanders hebben de vrijdag overleden Jason Bhugwandass online geëerd. Onder het postuum geplaatste Instagram-bericht van de jeugdzorgactivist reageerden onder meer Carice van Houten, Anna Nooshin, Wendy van Dijk en Jamai liefdevol. "Ik ga je missen vriendje, maar ik ben blij dat je nu met je duiven vliegt, fly high lieve Jason", aldus comedian Jörgen Raymann.

Acteur Juvat Westendorp kende Jason Bhugwandass goed. Op Instagram plaatst hij een foto waarop te zien is dat hij de 28-jarige Bhugwandass knuffelt terwijl hij in een ziekenhuisbed ligt. "Gisteravond nog stonden we te dansen. Je gaf me een aai over mijn bol toen je merkte dat het me zwaar viel", schrijft Westendorp. "Ik ga je warme knuffels missen. Rust zacht lieve Jason."

Ook onder anderen Georgina Verbaan, Tycho Gernandt, Natasja Froger, Dotan, Bridget Maasland en Envy Peru spraken hun lof uit voor Bhugwandass, die zich inzette voor mensen die, net als hij, slachtoffer waren geworden in de gesloten jeugdzorg. Mede dankzij de strijd van Bhugwandass zijn de gesloten afdelingen opgeheven en probeert de overheid het stelsel te hervormen. Bhugwandass had psychische en lichamelijke klachten, die hij deels overhield aan zijn periode in de jeugdzorg toen hij 16 was.