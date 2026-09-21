Criminele organisaties opgerold bij internationale operatie

BRUSSEL (ANP) - Bij een grote internationale operatie zijn tientallen criminele organisaties opgerold en zijn ruim 490 mensen gearresteerd, meldt de Belgische Federale Politie maandag. Tijdens de operatie zijn ook ruim 156,9 ton drugs, 201 wapens en 3131 stuks munitie en explosieven in beslag genomen. Ook grote hoeveelheden geld en sieraden werden geconfisqueerd, naast honderden wilde dieren en vee.

Het belangrijkste resultaat ligt niet in de omvang van de inbeslagname, maar ook in het aantal criminele structuren dat is opgespoord en ontmanteld, meldt de Belgische politie. "Gezien de internationale reikwijdte van deze organisaties is het onderscheppen van ladingen niet langer voldoende: het doel is om de structuren die dit mogelijk maken te ontmantelen en hen de middelen te ontnemen die hen in stand houden."

De operatie, waaraan autoriteiten uit 34 landen meededen, stond onder leiding van de Belgische politie.

8600 agenten

Door de inzet van ruim 8600 agenten zijn 110 vliegtuigen, 28 schepen, 415 voertuigen en 271 containers gecontroleerd in havens, op luchthavens en langs wegen. Daarnaast werden bijna zeshonderd huiszoekingen gedaan.

Naast België deden meerdere Europese landen mee aan de operatie, waaronder Duitsland, Ierland en Luxemburg. Daarnaast werkten ook onder andere Costa Rica, Suriname, Ecuador en de VS mee.