Vlaamse deelnemer De Verraders uit programma gezet

Deelnemer Ruben Van Gucht is uit de Vlaamse versie van het televisieprogramma De Verraders gezet. De sportjournalist overtrad volgens de producenten van het programma meermaals de regels, melden Vlaamse media. De makers van het programma spreken van "een complete vertrouwensbreuk", schrijft HLN.

In het televisieprogramma moeten deelnemers proberen om de verraders te onderscheiden van andere deelnemers. Iedere dag wordt er gestemd aan de zogeheten Ronde Tafel, waarbij de persoon met de meeste stemmen naar huis moet. Van Gucht stemde aan de Ronde Tafel op zichzelf, wat volgens HLN niet mag.

Daarnaast zou de Vlaamse sportjournalist een laptop mee hebben genomen naar Kasteel Jemeppe, waar de deelnemers verblijven. Het is tijdens De Verraders verboden om contact te hebben met de buitenwereld, omdat deelnemers dan aan geheime informatie zouden kunnen komen. Van Gucht zegt zelf dat hij niet online kon met zijn apparaten.