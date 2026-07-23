De Krim installeert openbare telefoons voor noodoproepen

SIMFEROPOL (ANP/RTR) - De autoriteiten op de door Rusland geannexeerde Krim hebben openbare telefoons op straat geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden voor mobieltjes, die vaak geen bereik hebben door Oekraïense aanvallen.

De aanvallen zorgen vaak voor stroomstoringen en daarnaast voert Oekraïne aanvallen uit op onder meer olieraffinaderijen in Rusland, waardoor brandstoftekorten ontstaan. De openbare telefoons zijn bedoeld om snel de politie of ambulance te kunnen bellen.

Lokale media publiceerden foto's van de telefoons. Het lijkt niet te gaan om telefooncellen, maar aan de muur bevestigde telefoons met een afdakje.

De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland, wat door de meeste landen als onrechtmatig wordt gezien. Oekraïne zegt de Krim aan te vallen om het strategisch belangrijke gebied af te sluiten van Rusland en de Russische oorlogsinspanningen te ondermijnen. Woensdag raakten zeventien burgers gewond door een droneaanval in Jalta, zeiden de autoriteiten.