EU-miljoenenboete voor Google om voortrekken van eigen diensten

BRUSSEL (ANP) - Brussel legt Google een boete van 460 miljoen euro op vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Daarmee overtreedt het bedrijf de Digital Markets Act (DMA), concludeert de Europese Commissie. Winkels, hotelboekingen, transport of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet komen bovenin de zoekresultaten van Google Search te staan, aldus de Commissie.

Brussel geeft Google daarnaast een boete van 430 miljoen euro omdat het bedrijf in zijn appwinkel Google Play geen ruimte geeft aan app-ontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels, waar ze de apps mogelijk goedkoper kunnen krijgen. Ook daarmee overtreedt Google de DMA. De totale boete komt daarmee op 890 miljoen euro.

Omdat Google zo groot is, heeft de EU het bedrijf aangemerkt als een zogeheten poortwachter van digitale diensten. Als een bedrijf is aangeduid als poortwachter, mag het onder de DMA zijn eigen services geen voorrang geven ten opzichte van concurrenten. Daarmee wil de EU een gelijker speelveld creëren voor concurrerende digitale bedrijven en een monopolie van de grote techbedrijven voorkomen.

Aaanbieding

"De beste producten zouden succesvol moeten zijn omdat ze beter zijn, niet omdat ze eigendom zijn van het bedrijf dat de zoekmachine beheert", aldus vicevoorzitter van de Commissie Teresa Ribera (Mededinging). "En Europese consumenten hebben het recht om door app-ontwikkelaars te worden verteld waar ze de beste aanbiedingen kunnen krijgen", zegt ze verder.

Google krijgt zestig dagen om wijzigingen door te voeren, anders volgen verdere boetes. Wel mag het techbedrijf nog tegen de boetes in beroep gaan.

Vorige zomer legde Brussel Apple een boete van 500 miljoen euro op omdat het zijn eigen apps voorkeur gaf in zijn appstore. Google verloor begin deze maand een beroep bij het hoogste gerechtshof van de EU om een boete van 4,1 miljard euro. Het techbedrijf kreeg die boete vanwege het weghouden van concurrenten op telefoons die met zijn besturingssysteem Android werken.