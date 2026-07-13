MADRID (ANP/AFP) - Zes van de twaalf onbekende slachtoffers van de natuurbrand in Zuid-Spanje zijn geïdentificeerd. Drie komen uit het Verenigd Koninkrijk en de drie anderen uit België, Frankrijk en Spanje.

De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich snel. In de eerste dagen werden twaalf sterfgevallen gemeld. De lokale autoriteiten zeiden dat mensen waren omgekomen terwijl ze probeerden te vluchten, vermoedelijk vooral buitenlanders. Zondag overleed een dertiende slachtoffer, een 93-jarige vrouw met de Britse nationaliteit, in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De autoriteiten zeiden eerder dat het aantal vermiste personen onduidelijk blijft totdat de autopsies zijn afgerond en de geborgen lichamen zijn geïdentificeerd. Het identificatieproces kost extra tijd, omdat DNA-monsters van familieleden moeten worden verzameld. Veel van hen moesten uit andere landen overkomen.