MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft Russische dochterondernemingen van AkzoNobel onder tijdelijk beheer geplaatst. Dat bevestigt het verfconcern in een verklaring. Het bedrijf laat daarbij weten dat het momenteel het decreet bestudeert en de gevolgen ervan onderzoekt.

Onder het tijdelijk beheer wordt, volgens het bedrijf, het operationeel toezicht overgedragen aan een aangewezen externe entiteit. De eigendomsstructuur blijft ongewijzigd. Rusland vertegenwoordigt minder dan 2 procent van de omzet van het bedrijf en heeft daardoor nauwelijks invloed op de financiële prestaties. Het bedrijf laat weten zich te blijven inzetten voor de ondersteuning van zijn werknemers en de bescherming van zijn belangen als aandeelhouder van de Russische dochterondernemingen.

Het concern zette in 2022, na de EU-sancties, al een deel van zijn activiteiten in Rusland stop.