KYIV (ANP/DPA) - In delen van de Oekraïense hoofdstad Kyiv en de omliggende regio is de elektriciteit uitgevallen na een Russische aanval op cruciale energie-infrastructuur. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Energie. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko heeft schade bij een nutsbedrijf ook gezorgd voor problemen met de waterdruk in de stad.

In de westelijke regio Wolynië, aan de grens met Polen, zitten volgens Volodymyr Zelensky zo'n 15.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen. Herstelwerkzaamheden kunnen volgens de president pas van start gaan als er geen risico meer is op nieuwe aanvallen.

Eerder donderdag voerde Oekraïne een aanval uit op een Russische olieraffinaderij, nadat Zelensky in een interview met de Financial Times had aangegeven niet langer gehoor te geven aan het Amerikaanse verzoek om geen energiefaciliteiten aan te vallen.