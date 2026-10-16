De langverwachte nieuwe Mummy-film heeft een officiële titel gekregen. Het vierde deel in de reeks heet Book of the Dead, weet The Hollywood Reporter. De film wordt geregisseerd door Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett, die eerder het vijfde en zesde deel van Scream maakten.

Mummy 4: Book of the Dead komt uit op 15 oktober 2027, precies over een jaar. Naast Brendan Fraser als archeoloog Rick O'Connell keren ook vaste acteurs Rachel Weisz, John Hannah, Kevin J. O'Connor en Oded Fehr terug.

Het is nog niet bekend wat het verhaal van de nieuwe film is. De eerste Mummy werd in 1999 uitgebracht. De reeks bracht honderden miljoenen dollars op.