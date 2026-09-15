Defensie VS ziet wel tekort aan munitie door oorlog Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie, aldus de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie. President Donald Trump sprak begin september van "onbeperkte hoeveelheden" en haalde uit naar media die anders berichtten.

De inspecteur-generaal meldt in een rapport aan het Congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar (bijna 29 miljard euro) hebben gekost, waaronder 22,3 miljard dollar (19,3 miljard euro) aan gebruikte munitie. Daarin staat ook dat de oorlog heeft geleid tot "strategische tekorten in de voorraden" en knelpunten aan het licht heeft gebracht in de herbevoorrading van munitie.

Om de tekorten en vertragingen aan te pakken, "werkt het Pentagon aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en productietijden, en aan het aanleggen van strategische voorraden van kritieke materialen, componenten en geselecteerde munitie," aldus het rapport. Er wordt gemeld dat het uitbreiden van de productiecapaciteit "aanzienlijke voorbereidingstijd" vergt.