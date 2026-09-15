AEX-index begint voorzichtig door zorgen over AI en olie

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) en de stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden wel enig herstel na de zware verliezen een dag eerder. Die werden veroorzaakt door waarschuwingen van toplieden in de AI-sector over de veiligheidsrisico's van een te snelle en ongecontroleerde ontwikkeling van AI.

Door de enorme investeringen in AI zijn de chipbedrijven en andere bedrijven die apparatuur leveren voor AI-datacenters dit jaar flink in waarde gestegen. Ook de beurzen bereikten daardoor nieuwe recordniveaus. De oproep om de ontwikkeling van AI te vertragen om de veiligheid te waarborgen wakkert de vrees aan dat strengere regels de koerswaarderingen van AI-bedrijven onder druk zullen zetten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1096,91 punten. De AEX sloot maandag een fractie lager, ondanks de forse koersverliezen van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI.