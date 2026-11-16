ANTALYA (ANP/RTR) - De Verenigde Staten doen officieel niet meer mee aan VN-klimaattoppen. Toch is een flinke groep vooral Democratische politici en bestuurders afgereisd naar Antalya, om te laten zien dat zij wél geven om klimaatbeleid. In totaal bezoeken zo'n 120 parlementariërs, gouverneurs, burgemeesters en lokale bestuurders de COP31. Onder anderen de gouverneurs van Californië en Minnesota, Gavin Newsom en Tim Walz, lieten er van zich horen.

Ook bekende Amerikanen als oud-minister John Kerry en oud-vicepresident Al Gore zijn naar Antalya gekomen. De coalitie genaamd America Is All In heeft zelfs, net als veel landen en VN-organisaties, een eigen paviljoen ingericht. Daar komen politici langs die zinnen op verandering.

"Ondanks de achteruitgang onder de regering-Trump leeft klimaatactie in de VS", zei afgevaardigde Raul Ruiz uit Californië. Gouverneur Newsom betoogde dat zijn land alleen maar verder achteropraakt bij China als het zich blijft afkeren van internationale klimaatafspraken.