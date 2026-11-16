PLYMOUTH (ANP/RTR) - De geruchtmakende moordzaak tegen de Amerikaanse Lindsay Clancy die haar eigen kinderen om het leven heeft gebracht, moet opnieuw worden gedaan. In september liep het proces uit op een 'mistrial', doordat de jury er onderling niet uitkwam. De rechter heeft nu besloten dat de hele zaak opnieuw moet worden gedaan.

De 36-jarige moeder wurgde haar drie kinderen (van 5 jaar, 3 jaar en acht maanden) in 2023, maar volgens haar advocaten leed ze destijds aan een postpartumpsychose, ernstige psychische problemen na de bevalling. Ze zou niet toerekeningsvatbaar zijn geweest en daarom niet juridisch verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor moord.

Een jury moest bepalen of Clancy schuldig is, maar daar ontstond een patstelling. Volgens Amerikaanse media blokkeerde één jurylid een vrijspraak. De advocaten van Clancy wilden dat jurylid laten vervangen, maar dat mislukte.

Zij probeerden ook een nieuw proces te voorkomen, maar de rechter zei maandag dat 29 maart de eerste zittingsdag zal zijn.