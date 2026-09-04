KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenoemd terugkeercentrum buiten de Europese Unie.

"We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van een terugkeercentrum buiten de EU en zijn nu dichterbij dan ooit tevoren", zei minister van Immigratie en Integratie Morten Bødskov in een verklaring. "Vanuit Denemarken verwachten we eind volgend jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar een partnerland te sturen."

Vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Bødskov ontmoet zijn ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen om concrete stappen te bespreken voor een eerste overeenkomst hierover met een land buiten de EU.

Het Europees Parlement keurde in juni een herziening van het migratiebeleid goed, gericht op snellere uitzettingen en het toestaan ​​van lidstaten om detentiecentra in het buitenland op te zetten.