K3 komt volgend jaar met een nieuwe theatershow in Nederland en België. Hanne Verbruggen zal vanwege haar zwangerschap niet aan de tournee beginnen en wordt tijdelijk vervangen, heeft Studio 100 vrijdag bekendgemaakt.

De K3 Superhelden show gaat in februari 2027 van start en loopt tot en met juli. De groep doet vijftien theaters aan, waaronder zalen in Den Haag, Rotterdam, Groningen, Breda en Apeldoorn. Wie Hanne tijdens haar afwezigheid vervangt, wordt later bekendgemaakt.

De theatershow staat in het teken van het nieuwe nummer Superheld, dat vrijdag is verschenen. Op 23 oktober volgt een gelijknamig album met elf nummers. Volgens K3 draait het nieuwe thema om de boodschap dat iedereen zijn eigen bijzondere kracht heeft.

Wanneer Hanne terugkeert bij K3 is nog niet bekend. Studio 100 laat weten dat zij weer aansluit zodra ze daar na haar zwangerschap klaar voor is.