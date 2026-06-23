Denemarken sluit zich aan bij Hormuz-coalitie

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Denemarken sluit zich aan bij de Hormuz-coalitie die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben opgezet, maakte de regering dinsdag bekend. Volgens defensieminister Jeppe Bruus levert het land onder meer een groep tolken, drones en expertise op het gebied van cyberbeveiliging. Hij gaf geen verdere details over de omvang van de bijdrage.

Naar verwachting wordt een Deens wetsvoorstel over de coalitie eind deze week aangenomen. Daarin wordt benadrukt dat het doel is om "de maritieme veiligheid te versterken en de vrije doorvaart in en rond de Straat van Hormuz en de Rode Zee te garanderen".

De eventuele missie in de Straat van Hormuz, waarbij tientallen landen zich hebben aangesloten, zou moeten plaatsvinden na een definitief akkoord tussen de VS en Iran. Vorige week tekenden de landen een tijdelijke overeenkomst, waarna nieuwe onderhandelingen begonnen.