De Jonge hoopt dat lessen worden geleerd uit aanpak coronacrisis

MIDDELBURG (ANP) - De Zeeuwse commissaris van de Koning Hugo de Jonge kijkt er in "zekere zin" naar uit om voor de parlementaire enquêtecommissie corona verantwoording af te leggen voor de keuzes die destijds zijn gemaakt. Als voormalig zorgminister is hij uitgenodigd om op 10 juli en 3 september voor de commissie te verschijnen. "We kunnen ervan leren", zegt De Jonge. "Want het is niet de laatste crisis die ons gaat overkomen. Dat kan weer een pandemie zijn, maar ook iets heel anders."

De commissaris verwacht dat het rapport dat de parlementaire commissie over de coronatijd gaat maken van grote waarde zal zijn. "Wat kunnen we leren van de aanpak van toen? Zijn we weerbaar genoeg geweest? Die lessen moeten we leren."

De Jonge wijst erop dat de coronatijd inmiddels lange tijd achter ons ligt. "Je moet alles voor jezelf weer in je hoofd reconstrueren. We namen toen als kabinet ongelooflijk veel besluiten op één dag, waar we normaal een maand over deden."

'Ook mooi'

Hij voegt eraan toe dat het ook mooi is als je je mag verantwoorden voor een periode die toen voor iedereen heel heftig was. "Met al die mensen die leden onder het virus en heel veel mensen die juist leden onder de maatregelen tegen het virus."

De Jonge is op 1 juli vorig jaar benoemd tot commissaris van de Koning in Zeeland. Hij vervulde die functie als waarnemer al sinds september 2024. Van 2017 tot 2022 was hij minister van Volksgezondheid in het kabinet-Rutte III.