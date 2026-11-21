KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken heeft de Europese Unie opgeroepen om "concrete maatregelen" tegen Rusland, als reactie op de verijdelde moordaanslag op een Oekraïense rapper. In een document dat is ingezien door persbureau Reuters dringt Kopenhagen bijvoorbeeld aan om te stoppen met het geven van visa aan Russische toeristen.

Vrijdag werd bekend dat Denemarken in september twee mannen had opgepakt omdat ze door de Russische inlichtingendienst zouden zijn gerekruteerd voor de moord op de Oekraïens-Amerikaanse rapper Kyivstoner. De Deense regering zette daarom de Russische militair attaché het land uit.

De Russische ambassade reageerde vrijdag dat Denemarken geen bewijs had voor de beschuldigingen.

Volgens Reuters wil Denemarken nu de regels voor Russische reizigers in het Schengengebied aanscherpen, waaronder een stop op toeristenvisa. De voorstellen worden maandag voorgelegd aan alle EU-ambassadeurs.