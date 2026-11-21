MÜNCHEN (ANP/DPA) - Harry Kane is in de nacht van vrijdag op zaterdag geopereerd aan zijn linkerenkel. Zijn club Bayern München meldt op X dat de operatie aan de enkelband succesvol is verlopen en dat de 33-jarige Engelse spits aan zijn revalidatie kan beginnen.

"Goede en snelle genezing, Harry", meldt Bayern. Ook Bayern-voorzitter Herbert Hainer ging vlak voor de jaarvergadering in op de operatie. "We zijn ervan overtuigd dat jij nog sterker terugkomt", zei hij.

Kane viel vrijdagavond na een tackle van verdediger Joël Schmied uit in de thuiswedstrijd tegen FC Köln, die in 1-1 eindigde. De Gouden Bal-winnaar is enkele maanden niet inzetbaar.