THESSALONIKI (ANP/AFP) - De aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki hebben een persoon het leven gekost. De huizen van drie politici werden woensdagochtend aangevallen, waarbij de ouders van een van de politici gewond raakten. De moeder overleed later in het ziekenhuis.

Volgens premier Kyriakos Mitsotakis bevestigt haar dood "de moorddadige en onmenselijke aard van het blinde geweld dat bestaat in onze samenleving". De politici die het doelwit waren zijn leden van Mitsotakis' regeringspartij Nieuwe Democratie (ND).

De ouders van Afroditi Nestora raakten gewond toen bij het huis van hun dochter een zelfgemaakt explosief afging. Dat gebeurde ook bij de andere twee politici. Naast de ouders van Nestora raakten nog drie personen gewond.

De politie weet nog niet wie er achter de aanvallen zat en wat het motief was. Er is niemand opgepakt.