SEATTLE (ANP) - België begint in de zestiende finales van het WK tegen Senegal wederom met Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Charles De Ketelaere als de voorste vier spelers. Bondscoach Rudy Garcia speelt in dezelfde opstelling als in het laatste duel in groep G met Nieuw-Zeeland dat België met 5-1 won.

De Belgen beginnen verder met doelman Thibaut Courtois, de verdedigers Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate en Maxim De Cuyper. Daarvoor spelen de verdedigende middenvelders Youri Tielemans en Hans Vanaken.

Bondscoach Pape Thiaw van Senegal begint met sterspelers als Sadio Mané en Ismaïla Sarr in de aanval. Senegal eindigde in de groepsfase als derde van groep I.