Dode en gewonden bij aanval op school in Slowakije

BRATISLAVA (ANP/AFP) - Slowakije is opnieuw opgeschrikt door een dodelijke steekpartij op een school. Slowaakse media melden dat een docente om het leven kwam. Twee personen raakten gewond.

Het incident vond plaats op een school in Staškov. De vermoedelijke dader zou een leerling uit de achtste klas zijn, dus waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar. De politie laat weten dat de situatie inmiddels onder controle is.

De aanval leidde tot bezorgde reacties. President Peter Pellegrini zei geschokt te zijn "dat dit alweer een geval is waarin een leerling leraren en een klasgenoot heeft aangevallen".

Eerdere incidenten

In Slowakije vond begin vorig jaar een vergelijkbare aanval plaats in Spišská Stará Ves. Daar stak een tiener een docent en een medeleerling neer. Ook in 2020 was er een dodelijk steekincident op een school.

President Pellegrini zei dat er via sociale media en door sommige politici een "sfeer van onverdraagzaamheid" wordt gecreëerd. Dat beïnvloedt volgens hem ook het gedrag van scholieren.