Rusland klaagt bij NAVO over 'bedreigen' Kaliningrad

BRUSSEL (ANP) - Rusland heeft zijn beklag gedaan bij de NAVO over volgens het Kremlin dreigende taal en manoeuvres tegen de Russische exclave Kaliningrad. De NAVO zegt de klacht te hebben ontvangen, maar dat die misplaatst is.

Rusland slaat al langer aan op militaire oefeningen van de NAVO rond Ruslands belangrijke vooruitgeschoven bastion en marinehaven, die ingeklemd ligt tussen NAVO-landen Polen en Litouwen. Zinspelingen van de Poolse buitenlandminister en allerhande militair deskundigen over het afgrendelen van Kaliningrad zodra Rusland iets tegen Europa zou ondernemen, vielen helemaal verkeerd. Rusland heeft daarop de NAVO gewaarschuwd dat het zich desnoods verdedigt met "alle wapens waarover het beschikt", meldt de Russische ambassade in België. Ook met kernwapens, kortom, zegt ook de ambassade in Londen.

"De NAVO is een defensief bondgenootschap en geen van onze activiteiten vormt een risico voor enig deel van Rusland", heeft de alliantie Moskou laten weten.