SIMFEROPOL (ANP) - Bij een Oekraïense aanval op de bezette Krim is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat meldt het hoofd van de Russische lokale autoriteiten Sergej Aksionov.

Bij de aanval werd het noorden van de Krim getroffen. Eind juni werd de noodtoestand van kracht op het door Rusland geannexeerde schiereiland. De aanhoudende Oekraïense aanvallen, die als doel hebben de Krim te isoleren, hebben onder meer tot tekorten aan brandstof en elektriciteit geleid. Oekraïne valt infrastructuur en tankwagens aan die het schiereiland bevoorraden.