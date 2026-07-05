Margreet Dolman, het alter ego van Paul Haenen, keert na een afwezigheid van veertien jaar met haar eigen programma terug op televisie. Het nieuwe programma heet Margreet Dolman begrijpt het en is vanaf 6 september om te beginnen zes weken op zondagochtend te zien op RTL4. De uitzendingen zijn daarna terug te kijken op Videoland, meldt RTL.

Dolman had haar laatste eigen programma in 2012 bij Outtv. Volgens Haenen wordt Margreet Dolman begrijpt het "een vrolijk-optimistisch, cultureel-humoristisch programma", zegt hij tegen het ANP. Hij maakt het samen met zijn man Dammie van Geest. "We besteden veel aandacht aan literatuur, theater en het menselijk welbevinden. Onze opzet is om mensen op zondagochtend weer even wat meer zin in het leven te geven." Dolman zal ook gasten ontvangen.

Naast Dolman zal dominee Gremdaat, een ander alter ego van Haenen, elke uitzending afsluiten met een overpeinzing. De eerste uitzending op 6 september zal deels in het teken staan van Wim T. Schippers, die afgelopen maand op 83-jarige leeftijd overleed. Haenen en Schippers spraken meer dan een halve eeuw samen de filmpjes van Bert en Ernie in voor het programma Sesamstraat.

De flamboyante Margreet Dolman was in 1976 voor het eerst te horen bij omroep STAD Radio Amsterdam, waar zij haar zielenroerselen deelde met onder anderen dokter Valentijn. Zij kreeg in de jaren tachtig landelijke bekendheid met haar telefonisch commentaar in de programma's van Sonja Barend. Later kreeg Dolman haar eigen programma's, bij de VPRO en bij RTL en NET5. Zij staat nog steeds in het theater en vierde eerder dit jaar haar gouden jubileum met een speciale gala-avond in het Concertgebouw.