Dode en vermisten na kapseizen toeristenboot bij San Francisco

SAN FRANCISCO (ANP) - Een toeristenboot met drie dekken en negentien opvarenden is omgeslagen nabij Alcatraz Island in de Baai van San Francisco. Daarbij is één persoon om het leven gekomen en raakten twee andere opvarenden vermist, meldden lokale autoriteiten. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overige dertien opvarenden bereikten veilig de wal.

Beelden van lokale televisiezenders toonden hoe de boot vrijwel volledig onder water liep en vervolgens naar de bodem zonk. Onder leiding van de Amerikaanse kustwacht wordt met elf vaartuigen gezocht naar de twee vermisten.

Een politieboot was het eerste reddingsvaartuig ter plaatse. Hulpverleners troffen een zwaargewond slachtoffer aan dat ondanks reanimatiepogingen overleed, zei brandweercommandant Dean Crispen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Alcatraz Island blijft toeristen fascineren. Het is een klein rotseiland in de baai waar tussen 1934 en 1963 een federale gevangenis was gevestigd. Het was moeilijk uit de gevangenis te ontsnappen vanwege de sterke stroming en het koude water.