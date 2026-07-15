Shania Twain miste bruiloft Taylor Swift door optreden van Styles

Shania Twain heeft de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce moeten missen, omdat ze datzelfde weekend het voorprogramma verzorgde bij een optreden van Harry Styles. De countryzangeres vertelt aan het Canadese programma eTalk dat ze wel was uitgenodigd voor de ceremonie.

Twain trad op voorafgaand aan het concert van Styles in het Londense Wembley Stadium. "Ik wilde er heel graag bij zijn, maar ik ben iemand die zich aan haar afspraken houdt."

De zangeres grapt dat Styles haar voor zijn eigen bruiloft voortaan ruim van tevoren moet uitnodigen als hij wil dat ze erbij is.