KFAR REMAN (ANP/AFP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon in de nacht van zondag op maandag zijn zeker elf mensen omgekomen, melden Libanese media.

Een van de aanvallen betrof een woongebouw, waar na een aanval door een Israëlisch gevechtsvliegtuig negen mensen overleden en vijf mensen gewond raakten, onder wie twee kinderen. Onder de doden zou volgens Al Jazeera een twee maanden oude baby zijn. De gehele nacht werd gewerkt aan het bergen van de lichamen.

Bij een droneaanval op een voertuig in Kfar Reman, in het gouvernement Nabatieh, kwamen twee zorgverleners van een aan Hezbollah gelieerde beweging om het leven, aldus staatspersbureau NNA.

Ook de stad Nabatieh en het nabijgelegen Arab Salim zouden opnieuw doelwit zijn geweest. Zondag werden die plekken ook al aangevallen, nadat Israël kort daarvoor een evacuatiebevel had afgekondigd. De Israëlische strijdmacht heeft de aanvallen nog niet bevestigd.