Ciara en haar partner Russell Wilson verwachten nog een kind. De Amerikaanse zangeres en Wilson kondigden in een gezamenlijk bericht op Instagram aan dat ze zwanger is. Het is haar vijfde kind en haar vierde samen met Wilson.

In het bericht deelde het stel een video waarop de groeiende babybuik te zien is, met foto's van een waslijn waar Ciara vier witte T-shirts en een rompertje ophangt. Ook vierden ze het nieuws door samen te poseren en vijf vingers op te steken, verwijzend naar baby nummer vijf. "Nog iemand om van te houden", schreven ze.

Ciara en Wilson, die in 2016 trouwden, vormen een samengesteld gezin. Ciara is de moeder van Future Zahir, de zoon die ze deelt met rapper Future. Samen met Wilson heeft ze dochter Sienna Princess, zoon Win Harrison en dochter Amora Princess, die in december 2023 werd geboren.