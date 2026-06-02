NANYUKI (ANP/RTR) - Bij een betoging tegen de oprichting van een Amerikaanse quarantainefaciliteit in de Keniaanse plaats Nanyuki zijn volgens waarnemers twee betogers door politiekogels gedood. Honderden mensen demonstreren bij de luchtmachtbasis bij de stad tegen het plan daar een Amerikaans opvangcentrum te zetten voor Amerikanen die in contact kunnen zijn geweest met het ebolavirus en daarom nog niet naar de VS mogen reizen.

De basis bij Nanyuki ten noorden van Nairobi is de belangrijkste van de luchtmacht. Het plan werd afgelopen week door een Keniaanse rechter opgeschort nadat er een procedure tegen was aangespannen.

President William Ruto heeft tegengesproken dat de faciliteit een gevaar gaat vormen voor de volksgezondheid in de buurt. Volgens hem is het plan ook goed voor de betrekkingen met de VS en zijn er meer opvangcentra in Kenia die geen problemen geven. Volgens hem is het toekomstige centrum bij de basis ook voor Kenianen bestemd, maar dat heeft Washington niet bevestigd.