SOUTHAMPTON (ANP/AFP) - Voetbalclub Southampton houdt vast aan de Duitse trainer Tonda Eckert ondanks zijn rol in het spionageschandaal, dat de club een plek kostte in de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. "Ik vind dat hij een tweede kans verdient en zal hem die geven. Ik steun hem volledig, omdat ik hem een supergetalenteerde coach vind", zegt de Servische clubeigenaar Dragan Šolak in een interview met de BBC.

Eckert (33) liet een stagiair filmen bij besloten trainingen van tegenstanders van Southampton. Daarop werd de club uit de finale van de play-offs gehaald en kreeg het 4 punten in mindering voor het komende seizoen in de Championship.

Šolak stelde wel een voorwaarde aan het doorgaan met Eckert. "Ik zei tegen hem: 'De volgende keer dat ik je zie, in juli, wil ik dat je alle regels uit je hoofd kent. Anders kun je niet meer voor me werken. We kunnen niet nog zo'n fout begaan.'"