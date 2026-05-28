Doden door brand bij kostschool in Kenia

NAIROBI (ANP/RTR/AFP) - Een Keniaanse kostschool is getroffen door een dodelijke brand in een slaapzaal. Er zijn volgens de politie naar schatting vijftien leerlingen om het leven gekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden.

De brand woedde bij de Utumishi Girls' Academy Senior School in Nakuru County, ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi. De brand zou rond 01.00 uur 's nachts zijn uitgebroken en werd pas om ongeveer 03.30 uur gemeld, aldus het Keniaanse Rode Kruis.

In het Oost-Afrikaanse land, waar internaten gebruikelijk zijn, komen dit soort dodelijke branden vaker voor. In 2024 stierven 21 jongens toen een slaapzaal van de Hillside Endarasha Academy in Nyeri County in vlammen opging.