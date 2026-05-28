Hamer wil beter toezicht op onderzoek grensoverschrijdend gedrag

DEN HAAG (ANP) - Er moet een nieuwe organisatie komen die toezicht houdt op onderzoeken naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor pleit Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Nu is het toezicht in handen van de politie en screeningsautoriteit Justis, maar zij hebben niet genoeg capaciteit en expertise, stelt Hamer.

Zij ziet veel misgaan in het onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Recherchebureaus hebben lang niet altijd de juiste kennis in huis en de wet stelt weinig concrete kwaliteitseisen aan hun onderzoek. Ook is er te weinig toezicht.

Daarom komt Hamer met een lijst van dertig aanbevelingen. Ze wil onder meer dat vergunde bureaus meer specialistische kennis in huis halen over bijvoorbeeld interviewtechnieken en de psychologie rond schaamte. Onderzoekers zouden daar ook examen in moeten afleggen.