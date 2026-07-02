DAMASCUS (ANP/AFP) - Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker vijf doden gevallen. Nog eens zestien mensen raakten gewond, melden de Syrische autoriteiten.

De bom ging af in een café nabij het Paleis van Justitie, een belangrijk overheidsgebouw. Door de explosie ontstond er veel paniek in de omgeving.

In Damascus worden vaker aanslagen gepleegd sinds het regime van Bashar al-Assad in december 2024 werd verdreven. De dodelijkste aanval was in juni 2025, toen bij een aanval op een kerk 25 mensen stierven. Die aanslag werd opgeëist door een lokale soennitische groepering, terwijl de autoriteiten de Islamitische Staat verantwoordelijk hielden.