De Nederlandse speelfilm Youri van regisseur Sander Burger met Joes Brauers en Levan Gelbakhiani in de hoofdrollen opent op vrijdag 11 september de 28e editie van Film by the Sea, zo maakte de organisatie donderdag bekend.

Youri is de verfilming van het boek 'In het huis van de dichter' van Jan Brokken. Het verhaal, dat zich afspeelt in Amsterdam in de jaren tachtig, gaat over de vriendschap van Jan Brokken met de uit de Sovjet-Unie gevluchte, wereldberoemde concertpianist Youri Egorov.

"Ik ben echt enorm blij met Youri als openingsfilm van Film by the Sea", aldus festivaldirecteur Jan Doense. "Het is de verfilming van een geliefd en succesvol boek van een gerenommeerde Nederlandse schrijver, met twee schitterende hoofdrollen. De film sluit ook goed aan op ons jaarthema moed, want Youri Egorov nam destijds met zijn vlucht uit de Sovjet-Unie een dapper en ingrijpend besluit."

Film by the Sea, dat van 11 tot en met 20 september plaatsvindt in Vlissingen en op diverse locaties in Zeeland en Brabant, wordt afgesloten met de film 500 Miles van Morgan Matthews. De film, gebaseerd op een roman van Mark Lowery en met Bill Nighy in een van de hoofdrollen, gaat over twee broers die weglopen van huis in Engeland om hun vervreemde grootvader aan de westkust van Ierland op te zoeken.