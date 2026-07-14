LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Doden door Israëlische aanval op politiebureau in Gaza

14 jul , 15:24Buitenland
anp140726141 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
GAZA (ANP/AFP) - Bij een Israëlische luchtaanval op een bureau van de politie in de noordelijke Gazastrook zijn volgens de Palestijnse autoriteiten acht doden gevallen. De Palestijnse beweging Hamas, die de politie controleert, heeft de aanval veroordeeld en zegt dat de chef van het bureau onder de doden is.
Israël heeft opnieuw melding gemaakt van een luchtaanval op "terroristen". Sinds oktober zou er een bestand zijn in de Gazastrook, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood en 3578 mensen gewond geraakt.
loading

Loading