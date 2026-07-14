NEBRASKA (ANP/BLOOMBERG) - Warren Buffett gaat zijn jaarlijkse donaties van Berkshire Hathaway-aandelen aan liefdadigheidsinstellingen versnellen. De wereldberoemde Amerikaanse 'superbelegger' wil daarmee het volledige belang van het bedrijf binnen acht jaar verkopen.

Buffett (94) stopte eind 2025 als baas bij zijn bedrijf Berkshire Hathaway. Hij bleef nog wel aandeelhouder, maar doet die nu dus versneld van de hand. Hij schenkt dit jaar 1 miljoen aandelen aan drie verschillende foundations die elk worden geleid door een van zijn kinderen. Daarnaast schenkt hij 9 miljoen aandelen aan de Susan Thompson Buffett Foundation, een liefdadigheidsinstelling vernoemd naar zijn overleden vrouw.

Het is de bedoeling dat de miljardair voor 31 december 2034 de resterende aandelen van Berkshire Hathaway aan deze vier stichtingen schenkt. Eerder schonk hij al zo'n 320 miljoen dollar aan aandelen aan elk van de organisaties.