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Doden door natuurbranden op eiland bij Athene

16 aug , 16:29Buitenland
anp160826074 1
ANP
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SALAMINA (ANP/AFP) - Op het kleine Griekse eiland Salamina, vlak bij Athene, zijn twee doden gevallen nadat er natuurbranden zijn uitgebroken. Dat meldt de lokale brandweer. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De branden woeden zowel in het zuiden als in het oosten van het eiland, bij twee populaire badplaatsen.
"Het is een lastige brand, in een bewoond gebied", meldt een woordvoerder van de brandweer. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Ook wordt er met vliegtuigen en helikopters geblust. De werkzaamheden zijn moeilijk vanwege de sterke wind.
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