Liam Gallagher beweert dat zijn voormalige kledingmerk Pretty Green van hem is "gestolen". De Oasis-zanger reageerde daarmee op X op een fan die vroeg waarom hij het merk had verkocht.

Volgens Gallagher heeft hij het kledingmerk niet verkocht, maar is het van hem "gestolen door aasgieren". De zanger, die Pretty Green oprichtte in 2009, maakte niet duidelijk wie hij met de "aasgieren" bedoelde. Het bedrijf kwam in 2019 in financiële problemen en werd vervolgens overgenomen door JD Sports. Drie jaar later kwam het merk in handen van Frasers Group.

Gallagher zei vorig jaar al dat hij niet meer bij het merk betrokken was. Volgens hem waren enkele medewerkers "te groot voor hun schoenen" geworden en gedroegen ze zich respectloos, zo schrijft NME. De zanger besloot daarop te vertrekken.