ZAPORIZJA (ANP/AFP) - Russische aanvallen op de Oekraïense stad Zaporizja hebben zeker acht levens gekost. Dat melden de regionale autoriteiten, die stellen dat zich drie kinderen onder de slachtoffers bevinden.

De politie laat weten dat woongebouwen zijn geraakt bij bombardementen. Een aanwezige verslaggever zag hoe mensen onder het puin vandaan werden gehaald door de hulpdiensten.

Het dodental loopt mogelijk nog verder op. Een regionale bestuurder maakte melding van zestien gewonden en twaalf vermisten.

De aanval volgt op diplomatiek overleg in het Amerikaanse Miami. Daar bespraken Oekraïense, Amerikaanse en Europese gezanten vrijdag mogelijkheden om de oorlog te beëindigen.

Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden opgevoerd. Daardoor vallen regelmatig burgerdoden. Ook de regio Zaporizja wordt vaak onder vuur genomen.